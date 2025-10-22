7 Makanan Ini Bantu Turunkan Kadar Asam Urat yang Terlalu Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit radang sendi yang biasanya menyerang orang dewasa.

Apa yang kita makan berperan besar dalam menjaga kesehatan kita.

Banyak masalah kesehatan berasal dari pola makan dan kebiasaan sehari-hari kita.

Kadar asam urat yang tinggi merupakan salah satu masalah yang bisa menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan.

Asam urat merupakan produk limbah yang terbentuk saat tubuh memecah purin, yang ditemukan dalam banyak makanan, terutama yang kaya akan protein.

Jika kadarnya terlalu tinggi, hal itu bisa menyebabkan kondisi seperti asam urat, jenis radang sendi yang sangat menyakitkan serta masalah ginjal dan sendi.

Jadi, mengelola asam urat sangatlah penting, dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memperhatikan makanan yang Anda makan.

Jadi, tunggu apa lagi? Sertakan makanan ini untuk mengurangi asam urat dalam diet harian Anda.