menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Makanan Ini Bikin Kolesterol Tinggi Ambrol

7 Makanan Ini Bikin Kolesterol Tinggi Ambrol

7 Makanan Ini Bikin Kolesterol Tinggi Ambrol
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Anggur Merah. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Seperti diketahui, bahwa selain diet dan juga olahraga ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol.

Penyebab paling umum yang membuat kadar kolesterol tinggi adalah makanan.

Baca Juga:

Memang penderita kolesterol harus menjaga makanan, karena ada makanan tertentu yang bisa membuat kolesterol menjadi naik.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Buah-buahan

Buah-buahan termasuk jenis makanan yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol pada tubuh.

Baca Juga:

Contoh buah-buahan yang bisa dikonsumsi untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi seperti apel, strawberry, dan juga anggur yang mengandung pektin.

Pektin adalah zat yang bisa menurunkan kadar kolesterol atau lemak jahat dalam tubuh.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dan salah satunya ialah tentu saja kentang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI