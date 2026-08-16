7 Makanan Ini Bikin Kolesterol Tinggi Ambrol
jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Seperti diketahui, bahwa selain diet dan juga olahraga ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol.
Penyebab paling umum yang membuat kadar kolesterol tinggi adalah makanan.
Memang penderita kolesterol harus menjaga makanan, karena ada makanan tertentu yang bisa membuat kolesterol menjadi naik.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Buah-buahan
Buah-buahan termasuk jenis makanan yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol pada tubuh.
Contoh buah-buahan yang bisa dikonsumsi untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi seperti apel, strawberry, dan juga anggur yang mengandung pektin.
Pektin adalah zat yang bisa menurunkan kadar kolesterol atau lemak jahat dalam tubuh.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dan salah satunya ialah tentu saja kentang.
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