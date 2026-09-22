7 Makanan Kaya Kalsium yang Wajib Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - KALSIUM merupakan salah satu mineral penting dalam tubuh untuk menjaga kesehatan tulang.
Susu sering disebut-sebut sebagai rahasia tulang yang sehat dan kuat, dan itulah mengapa kita mencoba mengonsumsinya setiap hari.
Namun, pernahkah Anda berpikir apakah itu cukup untuk tulang Anda? Ternyata tidak.
Anda perlu mencari cara lain untuk memasukkan kalsium dalam diet harian kamu.
Jika Anda benar-benar menginginkan tulang yang kuat, ada beberapa makanan kaya kalsium yang bisa menjaga kesehatan tulang Anda dan memberikan banyak manfaat kesehatan lainnya.
Kalsium adalah mineral yang paling melimpah di tubuh kita dan membentuk sebagian besar tulang dan gigi kita.
Kalsium juga berperan dalam kesehatan jantung dan fungsi otot.
Meskipun susu sering disebut sebagai sumber kalsium terbaik, hanya mengandalkan susu untuk memperkuat tulang Anda tentu tidak cukup.
Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan kalsium yang wajib Anda konsumsi dan salah satunya adalah tentu saja ikan sarden.
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