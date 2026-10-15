7 Makanan Kaya Vitamin B12 yang Baik untuk Tubuh
jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan.
Salah satunya adalah mengonsumsi berbagai jenis vitamin, seperti vitamin B12.
Karena ada delapan jenis vitamin B yang berbeda, 'vitamin B' sebenarnya merujuk pada lebih dari satu vitamin.
Vitamin B dihargai karena kemampuannya membantu mengubah nutrisi lain menjadi energi, mendukung metabolisme yang sehat, dan mendukung pertumbuhan janin selama kehamilan, serta sistem saraf, fungsi hati, kesehatan mata, dan kulit.
Namun, bentuk vitamin B yang paling penting adalah vitamin B12, yang dibutuhkan untuk pembentukan DNA dan sel darah merah.
Mari kita cari tahu beberapa makanan yang kaya vitamin B12.
Vitamin B12 adalah nutrisi penting yang membantu menjaga kesehatan sel darah dan saraf kita, dan juga membantu membuat DNA, materi genetik dalam sel kita.
Namun, tidak seperti banyak nutrisi lainnya, tubuh Anda tidak bisa membuat vitamin B12 sendiri, sehingga orang memilih suplemen untuk menggantinya atau nutrisi lain yang kurang.
Saat mempertimbangkan suplemen, kita sering mengabaikan fakta bahwa mengoptimalkan diet adalah cara terbaik untuk memastikan ketersediaan nutrisi penting dalam tubuh kita.
Ada beberapa jenis makanan yang tinggi kandungan vitamin B12 yang baik untuk kesehatan dan salah satunya tentu saja ikan salmon.
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