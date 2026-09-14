7 Makanan Pemicu Anda Sulit Tidur Nyenyak Malam Ini
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini sulit mendapatkan tidur nyenyak setiap malam.
Sulit tidur nyenyak jika sering terjadi tentu bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan.
Stres, masalah keuangan, bahkan makanan bisa menjadi penyebab Anda kesulitan tidur setiap malam.
Tubuh kita bereaksi berbeda terhadap berbagai jenis makanan dan ini bisa memengaruhi pencernaan, berat badan, dan tidur Anda.
Apalagi makanan membutuhkan waktu untuk dicerna di malam hari.
Oleh karena itu, apa yang Anda sertakan dalam makan malam Anda penting.
Faktanya, ada beberapa orang yang mengalami masalah seperti gas, keasaman, refluks asam, mulas, gangguan tidur, penambahan berat badan, dan lainnya.
Bagi mereka, sangatlah penting untuk mengonsumsi makan malam yang sehat pada waktu yang tepat.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu Anda kesulitan tidur nyenyak setiap malam dan salah satunya adalah permen.
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