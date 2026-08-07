7 Makanan Pemicu Keringat Lebih yang Harus Anda Hindari
jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal yang bisa membuat kepercayaan diri Anda menurun ialah memiliki bau badan yang menyengat.
Bau badan bisa terjadi karena beberapa hal, salah satunya adalah karena keringat berlebih.
Berkeringat setelah makan memang membuat frustrasi dan menjengkelkan.
Hal ini bisa memengaruhi kehidupan rutin normal Anda dengan menyebabkan rasa malu, kecemasan sosial, dan rendahnya harga diri karena takut akan bau badan.
Ada beberapa makanan yang bisa menjadi pemicu keringat berlebih pada tubuh Anda.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.
1. Makanan pedas
Makanan pemicu keringat pertama adalah makanan pedas.
Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa rempah-rempah tertentu seperti jintan, kayu manis, kunyit, paprika, dan cabai bisa meningkatkan suhu tubuh dan memicu saraf Anda untuk lebih banyak berkeringat.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu keringat berlebih pada tubuh dan salah satunya adalah tentu saja makanan olahan.
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