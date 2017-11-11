7 Makanan Super Tinggi Kalsium yang Wajib Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - MAKANAN yang kaya akan kandungan kalsium identik dengan produk susu.
Susu disebut-sebut sebagai rahasia tulang sehat dan kuat dan itulah sebabnya kita mencoba meminumnya setiap hari.
Namun, pernahkah Anda berpikir apakah susu saja cukup untuk tulang kamu? Ternyata tidak.
Jika Anda benar-benar menginginkan tulang yang kuat, ada beberapa makanan kaya kalsium yang bisa menjaga tulang kamu tetap sehat dan memberikan banyak manfaat kesehatan lainnya.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Biji-bijian
Dalam hal memenuhi asupan kalsium, banyak biji-bijian yang kaya akan kalsium dan menyediakan nutrisi penting lainnya.
Anda bisa mengonsumsi biji-bijian seperti biji poppy, wijen, seledri, dan biji chia karena mengandung banyak kalsium.
Biji-bijian ini juga mengandung protein dan lemak sehat di dalamnya dan sangat bagus untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan.
Ada beberapa jenis makanan super yang kaya akan kandungan kalsium yang bisa Anda konsumsi saat ini juga dan salah satunya adalah protein whey.
