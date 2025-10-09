menu
7 Makanan Super yang Ampuh untuk Mengatasi Bau Mulut

7 Makanan Super yang Ampuh untuk Mengatasi Bau Mulut

7 Makanan Super yang Ampuh untuk Mengatasi Bau Mulut
Ilustrasi Apel. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa hal yang bisa membuat rasa percaya diri seseorang itu turun.

Mulai dari bau badan hingga bau mulut. Bau mulut bisa disebabkan karena beberapa hal.

Bau mulut bisa terjadi karena gigi Anda berlubang atau mengonsumsi makanan tertentu.

Bau mulut berdampak negatif pada hubungan interpersonal, menciptakan hambatan psikologis, dan memutuskan hubungan seseorang dari lingkungan sosial dan hubungan intimnya.

Kabar baiknya adalah bau mulut sering kali bisa dengan mudah ditutupi dengan mengonsumsi makanan yang tepat.

Untungnya, ada banyak makanan yang tidak hanya bisa menghilangkan bau mulut secara alami dan efektif, tetapi juga menyehatkan dan menyeimbangkan kembali ekologi alami mulut di mulut.

Tambahkan makanan lezat dan bergizi ini ke dalam menu harian Anda untuk menghilangkan bakteri di mulut dan menghilangkan bau mulut.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

Ada beberapa jenis makanan sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi bau mulut dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja jahe.

