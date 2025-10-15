menu
7 Makanan Tinggi Kandungan Dopamin yang Bisa Anda Konsumsi

Stroberi. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mendengar tentang dopamin? Sebenarnya, apa itu dopamin?

Menurut beberapa penelitian termasuk yang diterbitkan dalam jurnal Nature Reviews Neuroscience, dopamin, bertindak sebagai hormon dan neurotransmitter kimia dalam tubuh Anda (bertanggung jawab untuk membawa sinyal dari otak ke seluruh tubuh Anda) yang bisa menciptakan perasaan senang, penghargaan serta membantu Anda tetap bahagia dan termotivasi.

Ada beberapa makanan tinggi kandungan dopamin yang bisa Anda konsumsi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kacang-kacangan dan biji-bijian

Untuk memproduksi dopamin, tubuh Anda perlu memecah asam amino yang dikenal sebagai tirosin, yang banyak terdapat dalam kacang-kacangan seperti almond dan kenari, serta biji-bijian seperti biji rami.

Mengonsumsi segenggam kacang-kacangan di siang hari bisa meningkatkan kadar dopamin dan sangat membantu Anda.

2. Susu dan produk olahan susu

Keju, susu, yoghurt pada dasarnya, semua produk olahan susu merupakan sumber tirosin yang baik dan karenanya, merupakan cara yang baik untuk meningkatkan produksi dopamin Anda.

3. Protein vegetarian

Jika Anda seorang vegetarian, kamu memiliki pilihan seperti kedelai, kacang-kacangan, dan buncis untuk mendapatkan dosis tirosin yang banyak dan akibatnya meningkatkan produksi dopamin Anda.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang kaya akan kandungan dopamin yang bisa Anda konsumsi dan salah satunya ialah stroberi.

