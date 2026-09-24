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7 Makanan Tinggi Kandungan Dopamin yang Wajib Anda Konsumsi

7 Makanan Tinggi Kandungan Dopamin yang Wajib Anda Konsumsi
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Keju. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DOPAMIN adalah salah satu hormon yang dibutuhkan oleh tubuh kita.

Tidak bisa disangkal bahwa kesulitan, patah hati, penipuan, perjuangan, kebosanan, kelelahan, dan banyak situasi sulit lainnya dalam hidup adalah resep pasti untuk kurangnya antusiasme.

Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan fakta bahwa seperti halnya semua hal lain dalam tubuh Anda, bahkan reaksi negatif ini dikendalikan oleh hormon Anda?

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Menurut beberapa penelitian termasuk yang diterbitkan dalam jurnal Nature Reviews Neuroscience, dopamin, yang bertindak sebagai hormon dan neurotransmiter kimia dalam tubuh Anda (bertanggung jawab untuk membawa sinyal dari otak ke seluruh tubuh Anda) bisa menciptakan perasaan senang dan penghargaan serta membantu Anda tetap bahagia dan termotivasi.

Meskipun jumlah yang tepat sudah cukup untuk membuat Anda bahagia, kelebihan dopamin bisa menyebabkan halusinasi atau menyebabkan mania atau skizofrenia.

Di sisi lain, penurunan produksi dopamin bisa menyebabkan demotivasi, kesedihan, kelelahan, dan bahkan depresi.

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Jika Anda termasuk dalam kategori terakhir, maka berikut ini solusinya.

Olahraga yang tepat dan mengonsumsi makanan peningkat dopamin ini bisa secara alami meningkatkan kadar dopamin Anda dan mengembalikan motivasi, energi, dan keceriaan Anda.

Ada beberapa makanan yang kaya akan kandungan dopamin yang wajib Anda konsumsi dan salah satunya adalah tentu saja stroberi.

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