7 Makanan Tinggi Protein untuk Vegetarian
jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh kita.
Bagi semua non-vegetarian di dunia, kesulitan terbesar menjadi vegetarian adalah memilih antara dal, paneer, kedelai, dan kentang untuk makan.
Namun, itu jauh dari kenyataan. Sementara rekan-rekan non-vegetarian mereka menikmati daging dan ayam yang lembut dan berair dengan berbagai macam pilihan, vegetarian bahkan tampaknya tidak bisa menemukan sumber protein yang layak.
Protein, seperti yang Anda ketahui, sangat penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot dalam tubuh.
Selain itu, protein juga bisa memberikan rambut yang lebat, berkilau, dan kuku yang sehat.
AKG (asupan referensi diet) untuk nutrisi ini adalah 0,8 gram per kilogram berat badan.
Namun, sumber protein vegetarian ini bisa memberikan Anda bantuan yang sangat dibutuhkan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa jenis makanan tinggi kandungan protein yang cocok untuk dikonsumsi vegetarian dan salah satunya adalah tentu saja oat.
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