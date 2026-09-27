7 Makanan Tinggi Protein yang Baik untuk Tubuh
jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN adalah nutrisi yang diperlukan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh.
Baik Anda mencoba membangun otot atau meningkatkan kesejahteraan umum, protein adalah nutrisi penting yang bisa mewujudkan semua ini.
Ingin rambut panjang dan kuat? Ingin kulit sehat? Ingin fisik yang bagus?
Semua itu bisa dicapai jika Anda memastikan Anda mengonsumsi protein dalam jumlah yang cukup setiap hari.
Namun, kebanyakan orang percaya bahwa daging adalah satu-satunya makanan kaya protein dan tidak ada makanan kaya protein untuk vegetarian.
Namun, itu tidak benar. Ada beberapa makanan kaya protein yang dapat diandalkan oleh vegetarian.
Pada kenyataannya, istilah "protein" mengacu pada kelas molekul yang luas.
Molekul-molekul ini memberikan struktur dan dukungan pada sel Anda dan sangat penting untuk fungsi sistem kekebalan tubuh, mobilitas, produksi hormon, reaksi kimia, dan proses lainnya.
Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan protein yang bisa Anda konsumsi dan salah satunya ialah tentu saja kacang lentil.
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