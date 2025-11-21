7 Makanan yang Aman Dikonsumsi Pemilik Kulit Berminyak
jpnn.com, JAKARTA - JERAWAT merupakan salah satu masalah kulit yang cukup mengganggu.
Biasanya, jerawat lebih sering menyerang mereka yang memiliki kulit berminyak.
Sebelum Anda memencet jerawat dan menyesalinya kemudian, kamu bisa melakukan hal ini untuk menghindari munculnya jerawat sama sekali.
Penasaran dengan trik ajaib untuk mengakhiri masalah jerawat yang terus-menerus?
Nah, yang harus Anda lakukan adalah mengonsumsi jenis makanan yang tepat untuk kulit berminyak.
Ada makanan tertentu yang menjaga produksi sebum tetap terkendali yang sangat bermanfaat jika Anda memiliki kulit berminyak.
Makanan dan kulit memiliki ikatan yang erat. Benar ketika mereka mengatakan bahwa apa yang Anda makan benar-benar terlihat di wajah kamu.
Masalahnya adalah makanan yang digoreng meningkatkan produksi sebum, sehingga kulit berminyak menghasilkan lebih banyak minyak yang menyebabkan timbulnya banyak jerawat.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang aman dikonsumsi pemilik kulit berminyak dan salah satunya tentu saja brokoli.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Atasi Mata Panda dengan Mengonsumsi 9 Makanan Ini
- ‘Angkringan Naik Kelas’ ala Oseng Endok, Estetik, Nyaman & Penuh Citarasa
- 6 Makanan Sehat Pengganti Gula yang Bisa Anda Konsumsi
- 7 Makanan yang Tidak Baik untuk Daya Tahan Tubuh Anda
- Sanwoo Tampilkan Inovasi Pendingin untuk Industri F&B di SIAL Interfood 2025
- Atasi Nyeri Haid dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini