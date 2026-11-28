7 Makanan yang Ampuh Redakan Batuk dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - BATUK merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Untuk mengatasi batuk, ada beberapa makanan yang bisa membantu Anda.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sup ayam
Makan makanan hangat seperti sup akan membantu melegakan tenggorokan.
Kuah sup ternyata bisa mengencerkan dahak. Sup juga bisa membantu asupan cairan yang cukup bagi tubuh saat terserang batuk. Selain itu, ayam bisa menjadi sumber protein.
2. Madu
Penelitian dari Canadian Family Physician menyebutkan, madu memiliki fungsi sebagai obat alami untuk batuk.
Sifat analgesik dari komponen antibakteri yang ada di dalam madu bisa mengurangi peradangan akibat infeksi saluran napas.
Untuk membuat ramuannya, tambah dua sendok madu ke dalam air rebusan jahe.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meredakan batuk dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja ikan.
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