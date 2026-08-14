7 Makanan yang Baik untuk Penderita Hipertensi
jpnn.com, JAKARTA - HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya.
Untuk mengatasi hipertensi, ada beberapa makanan yang bisa Anda konsumsi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pisang
Dari banyak makanan yang mengandung potasium, pisang merupakan salah satu makanan yang kaya karbohidrat terbaik untuk mendukung tekanan darah yang sehat.
Sejak American Heart Association merekomendasikan bahwa orang dewasa dengan tekanan darah di atas 120/80 perlu meningkatkan asupan kalium, pisang merupakan pilihan yang cerdas.
Pisang bisa dinikmati dengan hanya mengupas kulitnya dan memakannya, tetapi menambahkan smoothie protein coklat-pisang bisa menambahkan potasium ekstra.
2. Kacang
Kacang menawarkan beberapa karbohidrat alami bersama dengan protein nabati dan banyak vitamin dan mineral, termasuk magnesium yang mendukung tekanan darah yang sehat.
Plus, serat larut dan tidak larut, termasuk pati resisten yang secara alami ditemukan dalam kacang, bisa membantu menjaga tekanan darah.
Ada beberapa jenis makanan yang aman dikonsumsi oleh penderita hipertensi dan salah satunya ialah tentu saja pisang.
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