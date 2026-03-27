7 Makanan yang Sebaiknya Dikonsumsi Sebelum Melakukan Yoga

jpnn.com, JAKARTA - YOGA merupakan salah satu jenis olahraga yang populer dan baik untuk kesehatan.

Meskipun umumnya disarankan untuk berlatih yoga di pagi hari dengan perut kosong, banyak orang lebih suka sarapan sebelum rutinitas kebugaran pagi mereka.

Mengonsumsi makanan sehat sebelum berolahraga itu baik dan membantu Anda tampil lebih baik dan pulih lebih cepat.

Namun, melewatkan makan bisa membuat Anda merasa lesu atau pusing selama aktivitas fisik, termasuk yoga.

Anda mungkin berpikir tidak perlu makan apa pun sebelum sesi yoga.

Mengonsumsi makanan tertentu sebelum yoga akan membantu Anda merasa berenergi dan membakar lebih banyak kalori.

Diet pra-olahraga yang baik adalah tentang mengonsumsi jenis makanan yang tepat sebelum jenis latihan apa pun yang bisa mempercepat performa dan hasilnya.

Penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan sehat sebelumnya meningkatkan pembakaran kalori selama berolahraga.