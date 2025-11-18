7 Makanan yang Tidak Baik untuk Daya Tahan Tubuh Anda
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI daya tahan tubuh yang baik bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.
Kita semua ingin memastikan bahwa daya tahan tubuh tetap kuat dan karenanya, kita mencoba untuk menerapkan gaya hidup sehat.
Dari makan dengan benar dan berolahraga hingga tidur yang cukup, kita melakukan semuanya untuk menghindari sakit.
Pandemi virus corona tidak hanya membuat orang menyadari pentingnya memiliki kekebalan yang kuat, tetapi juga membuat mereka lebih memahami mekanisme pertahanan alami tubuh mereka.
Ternyata, hal itu berkaitan erat dengan kesehatan usus. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada makanan tertentu yang memiliki nilai gizi rendah dan bisa menghambat sistem kekebalan tubuh Anda.
Beberapa penelitian menunjukkan makanan yang tinggi kalori, gula, lemak jenuh, dan mengandung garam berlebih bisa menurunkan kemampuan sistem kekebalan tubuh Anda.
Oleh karena itu, penting untuk menghindarinya untuk memastikan Anda selalu tetap sehat.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa jenis makanan yang tidak baik untuk daya tahan tubuh Anda dan salah satunya adalah tentu saja keripik kentang.
