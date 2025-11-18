7 Makanan yang Tidak Baik untuk Daya Tahan Tubuh Anda

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI daya tahan tubuh yang baik bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Kita semua ingin memastikan bahwa daya tahan tubuh tetap kuat dan karenanya, kita mencoba untuk menerapkan gaya hidup sehat.

Dari makan dengan benar dan berolahraga hingga tidur yang cukup, kita melakukan semuanya untuk menghindari sakit.

Baca Juga: Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 8 Suplemen Ini

Pandemi virus corona tidak hanya membuat orang menyadari pentingnya memiliki kekebalan yang kuat, tetapi juga membuat mereka lebih memahami mekanisme pertahanan alami tubuh mereka.

Ternyata, hal itu berkaitan erat dengan kesehatan usus. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada makanan tertentu yang memiliki nilai gizi rendah dan bisa menghambat sistem kekebalan tubuh Anda.

Beberapa penelitian menunjukkan makanan yang tinggi kalori, gula, lemak jenuh, dan mengandung garam berlebih bisa menurunkan kemampuan sistem kekebalan tubuh Anda.

Baca Juga: 4 Makanan untuk Penderita Insomnia

Oleh karena itu, penting untuk menghindarinya untuk memastikan Anda selalu tetap sehat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.