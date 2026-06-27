7 Makanan yang Wajib Dikonsumsi Penderita Strok
jpnn.com, JAKARTA - STROK merupakan salah satu penyakit menakutkan yang menyerang otak da menyebabkan kelumpuhan.
Oleh sebab itu, saat otak mengalami kerusakan, maka penderita strok memerlukan banyak nutrisi yang tepat dan optimal untuk membantu memulihkan kondisinya.
Berikut beberapa makanan yang bisa memperbaiki keadaan penyakit kronis pasien pada strok, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Alpukat
Buah alpukat secara khusus bisa membantu menurunkan kadar kolesterol.
Biasanya pasien strok kadar kolesterolnya tinggi. Selain itu, alpukat juga kaya akan asam lemak omega-3 yang bisa membantu recovery pada pasien strok.
Alpukat ini bisa dikonsumsi dengan dosis sekitar 200-300 gram setiap harinya untuk membantu menstabilkan kadar kolesterol pada penderita strok.
Alpukat juga kaya akan asam oleat, asam oleat ini dibutuhkan oleh otak untuk mencerna informasi dan mengerjakan tugas-tugas yang sulit seperti menghitung, berbicara, berpikir, ataupun memori.
2. Tomat
Tomat kaya akan likopen, yang mana likopen ini bermanfaat sebagai neuroprotektif dan dapat menurunkan risiko strok.
Ada beberapa jenis makanan yang wajib dikonsumsi oleh penderita penyakit strok dan salah satunya ialah tentu saja telur.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 9 Makanan Pembentuk Otot yang Wajib Anda Ketahui
- Tingkatkan Metabolisme dengan Rutin Mengonsumsi 7 Makanan Ini
- 3 Makanan Ini Ampuh Bakar Lemak dengan Cepat
- 9 Manfaat Telur, Bantu Cegah Serangan Sarcopenia
- 10 Makanan Tinggi Protein yang Wajib Anda Konsumsi
- Tingkatkan Suasana Hati dengan Mengonsumsi 10 Makanan Ini