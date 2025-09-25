7 Manfaat Air Rebusan Daun Salam, Diabetes Bakalan Tidak Berkutik
jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam sering digunakan sebagai salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.
Daun salam tinggi akan kandungan vitamin A, C dan asam folat.
Selain itu, daun salam juga mengandung berbagai mineral seperti selenium, tembaga, seng, besi, magnesium, mangan, potasium dan kalsium.
Lalu bagaimana cara membuat rebusan daun salam? Anda cukup merebus 7 gelas air dan tambahkan 10 lembar daun salam ke dalamnya. Rebus hingga air mendidih.
Tambahkan campuran madu bila suka, ramuan daun salam siap dihidangkan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengobati batuk
Minum air rebusan daun salam dan menghirup uapnya bisa membantu menyembuhkan batuk dan masalah pernapasan. Bisa juga menyembuhkan pilek bahkan flu.
2. Meredakan penyakit asam urat
Penyakit asam urat sangat menganggu aktivitas sehari-hari karena rasa sakit yang tak tertahankan.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan daun salam yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengobati batuk.
