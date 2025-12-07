menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Manfaat Anggur yang Bikin Kaget, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat

7 Manfaat Anggur yang Bikin Kaget, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat

7 Manfaat Anggur yang Bikin Kaget, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat
Anggur. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka buah anggur? Anggur merupakan salah satu buah yang bisa diolah dalam hidangan manis dan gurih.

Dengan bergantinya musim, Anda juga perlu membuat beberapa perubahan dalam pola makan, seperti memasukkan sayur dan buah musiman dan lokal.

Salah satu buah yang sedang musim saat ini adalah angur atau anggur.

Manis dan sangat menyegarkan, anggur juga sangat menyehatkan.

Buah ini mengandung banyak vitamin C dan K, kalsium, zat besi, kalium, magnesium, dan antioksidan seperti resveratrol dan beta karoten, yang semuanya bisa membantu mencegah penyakit kronis.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Melindungi Anda dari beberapa kanker

Manfaat anggur yang pertama ialah ampuh melindungi tubuh dari serangan penyakit kanker.

Menurut American Institute for Cancer Research, resveratrol yang banyak ditemukan dalam anggur menghambat pertumbuhan kanker pada kulit dan payudara.

Ada beberapa manfaat anggur yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan menurunkan risiko serangan penyakit ini.

