7 Manfaat Apel, Baik untuk Kesehatan Tulang

7 Manfaat Apel, Baik untuk Kesehatan Tulang

7 Manfaat Apel, Baik untuk Kesehatan Tulang
Mengupas buah apel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - APEL merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena rasanya yang manis dan menyegarkan.

Manfaat apel juga telah lama diketahui bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Pasalnya, berbagai macam nutrisinya bisa diserap tubuh dengan lebih maksimal.

Nutrisi yang terkandung dalam daging buah dan kulit apel ini menjadi sumber anthocyanin dan tanin.

Apel juga mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti bebas lemak, kolesterol dan sodium, tinggi kandungan antioksidan, serat, vitamin C, vitamin B, vitamin K, tembaga, kalium, magnesium dan juga mangan.

Buah apel juga mengandung flavonoid dan fitonutrien seperti quercetin, epicatechin, phloridzin dan juga senyawa polifenol lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi Peradangan

Apel sangat efektif untuk mengatasi peradangan seperti radang tenggorokan dan lambung jika dimakan di pagi hari.

Ada beberapa manfaat apel yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengatasi asma.

