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7 Manfaat Asam Jawa, Bantu Obati Alergi

7 Manfaat Asam Jawa, Bantu Obati Alergi
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Asam Jawa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah rasa beberapa hidangan gurih.

Dikenal karena rasanya yang manis dan asam, asam jawa digunakan di seluruh dunia untuk membuat chutney, semur, saus, dan bahkan makanan penutup.

Namun, selain memberikan cita rasa yang menyegarkan pada makanan Anda, asam jawa atau imli juga memiliki banyak manfaat kesehatan.

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Mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh hingga menjaga hati dan jantung Anda aman dari penyakit, asam jawa sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti yang dikutip laman Healthshots.com.

1. Membantu menurunkan berat badan

Asam jawa kaya akan serat dan tidak mengandung lemak. Studi menunjukkan bahwa mengonsumsi asam jawa setiap hari sebenarnya bisa membantu menurunkan berat badan karena mengandung flavonoid dan polifenol.

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Selain itu, asam jawa kaya akan asam hidroksisitrat, yang mengurangi nafsu makan dengan menghambat amilase, enzim yang bertanggung jawab untuk mengubah karbohidrat menjadi lemak.

2. Mencegah tukak lambung

Tukak lambung bisa sangat menyakitkan. Ini pada dasarnya adalah luka yang muncul di lapisan dalam lambung dan usus kecil.

Ada beberapa manfaat asam jawa yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah tentu saja membantu mengatasi alergi.

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