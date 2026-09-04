7 Manfaat Bawang Bombai, Ampuh Atasi Depresi

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG bombai merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Selain sebagai penambah rasa masakan, manfaat bawang bombai ternyata sangat dahsyat untuk kesehatan.

Bawang bombai merupakan bahan makanan rendah kalori yang mengandung banyak vitamin, mineral, antioksidan, dan serat.

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Dalam 1 buah atau 100 gram bawang bombai terkandung: 44 kalori; 1,7 gram serat; 4,2 gram gula; 1,1 gram protein; 9,3 gram karbohidrat; sederet vitamin B6, vitamin C, folat, dan kalium.

Untuk mendapatkan manfaat bawang bombay secara maksimal, cukup mencincang kecil 1 bawang bombai dan merendamnya di dalam air panas secukupnya, hingga semua potongan bawang terendam.

Biarkan selama enam hingga delapan jam, kemudian minum air rendaman bawang bombai tersebut 3-4 sendok makan setiap hari selama 1 minggu penuh.

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Setelah itu bisa di minum per 2 atau 3 hari sekali. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan pencernaan

Manfaat bawang bombai bisa membantu menyehatkan pencernaan.