7 Manfaat Bayam, Bantu Jaga Kesehatan Kulit
jpnn.com, JAKARTA - BAYAM merupakan salah satu sayuran padat nutrisi kesukaan banyak orang.
Tahukah Anda bahwa jika kamu mengonsumsi sekitar 100 gram bayam setiap hari, Anda hanya akan mengonsumsi 23 kalori?
Jumlah ini jauh lebih rendah daripada jumlah nutrisi yang bisa diberikannya.
Bayam merupakan sayuran sehat yang mengandung semua vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, K1, asam folat, kalsium, dan zat besi.
Anda akan terkejut mengetahui bahwa 91 persennya kandungan bayam sebenarnya adalah air, sehingga tubuh juga tetap terhidrasi.
Semua nutrisi ini bisa meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan dan memberkati kamu dengan kesejahteraan secara menyeluruh.
Namun, memakannya sekali-sekali tidak akan membuat banyak perbedaan.
Anda perlu mengonsumsinya secara teratur untuk mendapatkan manfaat penuh dari makanan super ini.
Ada beberapa manfaat bayam yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya menurunkan berat badan.
