jpnn.com, JAKARTA - DELIMA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Pasalnya, buah ini memang kaya akan antioksidan dan berbagai nutrisi yang bermanfaat.

Berikut beberapa manfaat buah delima yang sangat ajaib bagi kecantikan para wanita, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melembapkan kulit

Manfaat buah delima yang pertama ialah membantu melembapkan kulit.

Buah delima memiliki kandungan nutrisi yang bisa melembapkan dan memperbaiki kulit kering.

Adapun buah ini juga kaya akan vitamin C yang bisa menyehatkan kulit kasar.

2. Melindungi kulit dari sinar UV

Antioksidan yang terdapat di dalam buah delima berkhasiat melindungi kulit dari paparan sinar UV.

Buah ini bisa membantu mengurangi risiko akibat sinar UV seperti keriput, bintik hitam, dan kanker kulit.