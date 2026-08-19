7 Manfaat Buah Kering, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - BUAH kering biasanya digunakan sebagai tambahan beberapa hidangan manis, seperti kue.

Buah kering memang kecil, tetapi memiliki manfaat kesehatan yang besar.

Buah-buahan ini telah melalui proses dehidrasi, baik secara alami maupun menggunakan metode seperti penjemuran atau dehidrator.

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Proses ini membantu menghilangkan kadar air dari buah, menghasilkan produk yang terkonsentrasi dan padat nutrisi.

Kacang-kacangan dan buah kering memiliki nilai gizi yang sama dengan buah segar, sehingga wajib ditambahkan ke dalam menu makanan sehari-hari kita.

Beberapa buah kering alami antara lain pistachio, kurma, almon, hazelnut, kenari, dan kacang mete.

Buah ara adalah contoh buah yang telah didehidrasi untuk menghasilkan varian buah kering.

Dengan memasukkan buah-buahan kering ini ke dalam menu makanan sehari-hari kita, kita bisa memaksimalkan manfaat kesehatan dari buah kering.