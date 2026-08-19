7 Manfaat Buah Kering, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - BUAH kering biasanya digunakan sebagai tambahan beberapa hidangan manis, seperti kue.
Buah kering memang kecil, tetapi memiliki manfaat kesehatan yang besar.
Buah-buahan ini telah melalui proses dehidrasi, baik secara alami maupun menggunakan metode seperti penjemuran atau dehidrator.
Proses ini membantu menghilangkan kadar air dari buah, menghasilkan produk yang terkonsentrasi dan padat nutrisi.
Kacang-kacangan dan buah kering memiliki nilai gizi yang sama dengan buah segar, sehingga wajib ditambahkan ke dalam menu makanan sehari-hari kita.
Beberapa buah kering alami antara lain pistachio, kurma, almon, hazelnut, kenari, dan kacang mete.
Buah ara adalah contoh buah yang telah didehidrasi untuk menghasilkan varian buah kering.
Dengan memasukkan buah-buahan kering ini ke dalam menu makanan sehari-hari kita, kita bisa memaksimalkan manfaat kesehatan dari buah kering.
Ada beberapa manfaat buah kering yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya adalah membantu menambah energi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Makanan yang Tidak Baik untuk Kesehatan Kulit
- Pasar Estetika Makin Menjanjikan, Babies Glow Buka Klinik di Madiun
- 9 Rekomendasi Buah Kering untuk Menurunkan Berat Badan
- 3 Rekomendasi Suplemen yang Baik untuk Kesehatan Kulit
- 7 Bahaya Makan Buah Kering Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
- 8 Manfaat Jus Mangga yang Bikin Kaget