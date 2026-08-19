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7 Manfaat Buah Kering, Wanita Pasti Suka

7 Manfaat Buah Kering, Wanita Pasti Suka
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Kacang almond. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - BUAH kering biasanya digunakan sebagai tambahan beberapa hidangan manis, seperti kue.

Buah kering memang kecil, tetapi memiliki manfaat kesehatan yang besar.

Buah-buahan ini telah melalui proses dehidrasi, baik secara alami maupun menggunakan metode seperti penjemuran atau dehidrator.

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Proses ini membantu menghilangkan kadar air dari buah, menghasilkan produk yang terkonsentrasi dan padat nutrisi.

Kacang-kacangan dan buah kering memiliki nilai gizi yang sama dengan buah segar, sehingga wajib ditambahkan ke dalam menu makanan sehari-hari kita.

Beberapa buah kering alami antara lain pistachio, kurma, almon, hazelnut, kenari, dan kacang mete.

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Buah ara adalah contoh buah yang telah didehidrasi untuk menghasilkan varian buah kering.

Dengan memasukkan buah-buahan kering ini ke dalam menu makanan sehari-hari kita, kita bisa memaksimalkan manfaat kesehatan dari buah kering.

Ada beberapa manfaat buah kering yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya adalah membantu menambah energi.

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