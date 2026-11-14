7 Manfaat Buncis, Baik untuk Kesehatan Jantung
jpnn.com, JAKARTA - BUNCIS merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.
Berdasarkan hasil penelitian, dalam 150 gram buncis terdapat 28 kalori, 5,66 karbohidrat, 2,6 gram serat, 1,94 gram gula, dan 1,42 gram protein.
Buncis juga kaya akan nutrisi dan mineral yang aman untuk tubuh. Di antaranya adalah folat, vitamin A, vitamin K, fosfor, magnesium, kalium, dan zat besi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Baik untuk kesehatan mata
Buncis mengandung karotenoid untuk mencegah degenerasi makula (kondisi yang berdampak buruk pada penglihatan dan fungsi mata).
Buncis juga kaya akan lutein dan zeaxanthin, dua vitamin yang bisa menjaga kemampuan mata dalam kondisi gelap.
2. Meningkatkan energi
Buncis memiliki kadar zat besi dua kali lipat lebih banyak dari bayam.
Zat besi adalah komponen dari sel darah merah yang penting dalam menyalurkan oksigen dari paru-paru ke seluruh sel dalam tubuh.
Ada beberapa manfaat buncis yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja menjaga kesehatan jantung.
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