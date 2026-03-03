7 Manfaat Daun Mangga, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

menu
Mangga. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MANGGA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda tidak bisa menyangkal bahwa mangga adalah rajanya buah-buahan.

Gelar tersebut tidak bisa dianggap enteng karena bukan hanya rasa mangga yang membedakannya, tetapi juga nilai gizinya.

Faktanya, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini, tetapi bahkan daun mangga memiliki beberapa manfaat kesehatan.

Daun mangga dikemas dengan kebaikan vitamin C, B, dan A.

Daun mangga juga kaya akan berbagai nutrisi lainnya. Daun mangga memiliki sifat antioksidan yang kuat karena mengandung banyak flavonoid dan fenol.

Daun mangga penuh dengan khasiat obat dan bisa mengobati beberapa masalah kesehatan.

Daun mangga sangat sehat untuk dikonsumsi. Daun mangga empuk dan bisa dimakan.

Ada beberapa manfaat daun mangga yang baik untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya membantu mengurangi sel peradangan.

