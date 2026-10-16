7 Manfaat Daun Pandan, Ampuh Atasi Diare

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu herbal yang baik untuk kesehatan tubuh.

Tak hanya itu, daun pandan bisa mengatasi beragam penyakit.

Pasalnya, daun pandan mengandung tonikum, penambah nafsu makan, dan penenang.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan Asam Urat

Manfaat daun pandan juga berguna untuk mengobati penyakit asam urat.

Ini karena beberapa senyawa yang terdapat pada daun pandan yaitu alkaloid, saponin, flavoida, tanin, dan polifenol.

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2. Mencegah Diabetes

Diabetes atau kencing manis merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan karena kelebihan kadar gula darah.

Penyakit ini apabila tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan komplikasi hingga menyebabkan kematian.