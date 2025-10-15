menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Manfaat Daun Pandan, Bantu Obati Demam

7 Manfaat Daun Pandan, Bantu Obati Demam

7 Manfaat Daun Pandan, Bantu Obati Demam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Pandan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu tanaman yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan.

Anda bisa menambahkan daun pandan untuk menambah aroma wangi pada kolak, ketan, bubur, dan lainnya.

Tak cuma itu saja, siapa sangka, daun pandan bisa memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyembuhkan Demam

Manfaat daun pandan yang pertama ialah bisa membantu menyembuhkan demam.

Sifat antibakteria pada daun pandan bisa mengatasi infeksi demam dalam tubuh.

Baca Juga:

Caranya taruh 2 sampai 3 lembar daun pandan di dua gelas air mendidih kemudian saring. Minum sebanyak dua kali sehari.

2. Mengatasi Insomnia

Senyawa alkaloid yang terkandung dalam daun pandan bisa menyembuhkan insomnia atau kesulitan tidur.

Ada beberapa manfaat daun pandan yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mencegah serangan kanker.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI