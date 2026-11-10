7 Manfaat Daun Pepaya, Baik untuk Menjaga Kesehatan Hati

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun pepaya mengandung beberapa phytochemical, vitamin dan mineral yang bertindak sebagai keajaiban bagi tubuh manusia.

Biasanya, daun pepaya banyak digunakan dalam bentuk air rebusan atau jus untuk mengobati berbagai penyakit.

Daun tanaman pepaya juga mengandung flavonoid, tanin, α-tokoferol (sejenis vitamin E), beta-karoten, asam askorbat, alkaloid (carpaine), fenol, mineral seperti kalsium, natrium, besi, magnesium dan vitamin A, C, B, K.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Obati masalah kulit

Rebusan daun pepaya memiliki kemampuan menyembuhkan kanker, khususnya kanker kulit.

Daun pepaya memiliki efek sitotoksik yang kuat untuk membunuh sel kanker di tubuh manusia, lebih baik daripada obat tradisional lainnya.

2. Menjaga kesehatan hati

Stres oksidatif bisa menyebabkan banyak kerusakan pada hati yang mengarah pada hepatitis dan sirosis terkait HCV.