7 Manfaat Jahe, Bantu Redakan Nyeri Menstruasi

jpnn.com, JAKARTA - SAAT sedang tidak enak badan, banyak orang mengonsumsi berbagai herbal, seperti jahe agar cepat pulih.

Berdasarkan penelitian, manfaat jahe untuk kesehatan sangat banyak dan telah terbukti meminalisasi risiko penyakit serius.

Rempah yang disebut dengan nama Zingiber officinale Rosc biasanya digunakan sebagai rempah penyedap makanan.

Banyak yang memanfaatkan bumbu ini sebagai obat tradisional.

Bahkan bumbu masakan ini digunakan sebagai bahan makanan sekaligus pengobatan alternatif di Tiongkok, India hingga Timur Tengah.

Setiap 100 gram jahe mengandung air, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, tembaga, karoten, seng, thiamine, riboflavin, niasin dan vitamin C.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi mual

Air jahe bisa mengurangi rasa mual pada ibu hamil dan orang yang sedang mengalami efek samping kemoterapi.