7 Manfaat Jahe, Wanita Pasti Suka

JAHE merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat baik untuk tubuh.

Apalagi, jahe mengandung banyak nutrisi dan komponen bioaktif yang bisa menghasilkan banyak khasiat untuk badan dan otak manusia.

Anda bisa mendapatkan manfaat dari herbal yang satu ini dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Berikut ini penjelasannya.

1. Memerangi Penyakit Kronis

Jahe kaya akan antioksidan tinggi yang dapat melindungimu dari efek buruk radikal bebas.

Efek tersebut merupakan faktor utama yang menyebabkan penyakit krnonis seperti tumor, jantung, kanker, dan gagal ginjal.

Maka dari itu, lindungi tubuh kamu dengan manfaat jahe sebagai obat ini agar kamu bisa terbebas dari radikal bebas.

Menurut penelitian, radikal bebas bisa didapatkan dari paparan sinar matahari, rokok, polusi udara, radiasi, dan ozon.