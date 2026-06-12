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7 Manfaat Jambu Biji, Bantu Redakan Stres

7 Manfaat Jambu Biji, Bantu Redakan Stres
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Jambu biji. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi jambu biji? Jambu biji telah lama diketahui bisa mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Nenek moyang kita selalu benar ketika mereka menganjurkan kita untuk makan jambu biji setiap hari.

Bagaimanapun, jambu biji kaya akan nutrisi dan rasanya juga lezat.

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Buah yang tampak tidak biasa ini memiliki rasa dan tekstur unik yang disukai banyak orang.

Jambu biji juga disebut sebagai salah satu makanan super terbaik dalam hal manfaat kesehatannya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

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1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Manfaat jambu biji yang pertama ialah meningkatkan kekebalan tubuh Anda.

Kita semua tahu betapa pentingnya vitamin C untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jambu biji melakukan hal itu.

Ada beberapa manfaat jambu biji yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya membantu Anda menurunkan berat badan.

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