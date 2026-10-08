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7 Manfaat Jambu Biji, Lindungi Tubuh dari Radikal Bebas

7 Manfaat Jambu Biji, Lindungi Tubuh dari Radikal Bebas
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Jambu biji. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah populer yang kaya akan kandungan vitamin C dan baik untuk kesehatan tubuh.

Pasalnya, jambu biji memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan buah lain seperti jeruk.

Sehingga tidak heran jika sumber vitamin C dalam jambu biji sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Jambu biji merupakan salah satu buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi.

Bahkan kandungan vitamin C dalam jambu biji melebihi kandungan vitamin C di jeruk.

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Vitamin C ini berhubungan dengan peningkatan sistem kekebalan tubuh dan dapat mengurangi risiko terkena penyakit infeksi.

Selain itu, vitamin C juga penting untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, gusi, dan pembuluh darah, membantu dalam penyembuhan luka, meningkatkan fungsi otak, serta membantu tubuh menyerap zat besi.

Ada beberapa manfaat jambu biji yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan mata.

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