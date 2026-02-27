7 Manfaat Jengkol, Bantu Kontrol Gula Darah

jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Meski sering diolah dan dikombinasikan menjadi makanan utama di rumah, tetapi , banyak juga yang tidak menyukai jengkol, terutama karena efek bau setelah makan.

Pasalnya, setelah makan jengkol, mulut menjadi bau dan saat buang air kecil juga menjadi bau jengkol.

Banyak orang yang memandang jengkol hanya dari baunya saja.

Padahal, banyak penelitian yang menunjukan bahwa jengkol memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan.

Di dalam buah jengkol juga terdapat kandungan protein, vitamin A, vitamin B, kalsium, alkaloid, steroid, glikosida, dan saponin.

Salah satu manfaat jengkol yang paling menonjol yaitu menjadi sumber protein yang baik dan vitamin C.

Sudah banyak penelitian yang menjelaskan mengenai kandungan gizi dan nutrisi pada buah jengkol.