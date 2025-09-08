menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Manfaat Jus Anggur, Bikin Berat Badan Ambyar

7 Manfaat Jus Anggur, Bikin Berat Badan Ambyar

7 Manfaat Jus Anggur, Bikin Berat Badan Ambyar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggur. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi buah-buahan.

Kita semua tahu, buah-buahan merupakan makanan yang kaya akan berbagai nutrisi.

Salah satu buah yang bisa Anda konsumsi dalam bentuk jus ialah anggur.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Nawon.com.vn.

1. Khasiat antioksidan

Jus anggur merupakan minuman lezat dengan banyak manfaat kesehatan.

Jus buah ini mengandung antioksidan yang membantu melawan berbagai penyakit.

Baca Juga:

Antioksidan yang ditemukan dalam jus anggur meliputi resveratrol, flavonoid, dan vitamin C.

Resveratrol, yang ditemukan dalam anggur, merupakan antioksidan ampuh yang mengurangi peradangan, menurunkan kolesterol, dan mencegah pembekuan darah, serta mendukung kesehatan jantung.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jus anggur yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya tentu saja membantu menurunkan berat badan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI