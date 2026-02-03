menu
7 Manfaat Jus Lemon, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Apakah Anda menyukai rasa asam dari lemon? Sedikit perasan lemon sudah cukup untuk menambahkan rasa asam pada hidangan Anda.

Dari hidangan gurih hingga minuman, air perasan lemon ditambahkan untuk menonjolkan rasa makanan.

Tahukah Anda bahwa lemon bermanfaat untuk kulit, rambut, dan kesehatan Anda secara keseluruhan?

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Membantu menurunkan berat badan

Manfaat jus lemon yang pertama ialah membantu menurunkan berat badan.

Apakah Anda mencoba untuk menghilangkan berat badan ekstra? Air perasan lemon mengandung khasiat yang bisa membantu meningkatkan metabolisme dan membantu Anda mempertahankan berat badan yang sehat.

Minum secara teratur akan membantu Anda mengurangi asupan kalori.

Ada beberapa manfaat jus lemon yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya meningkatkan kesehatan jantung.

