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7 Manfaat Jus Pare Campur Jeruk Nipis, Wanita Pasti Suka

7 Manfaat Jus Pare Campur Jeruk Nipis, Wanita Pasti Suka
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Sayuran pare. Foto Regreto/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan sayuran yang memiliki rasa pahit. Jeruk nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Selain digunakan sebagai bahan masakan, pare juga bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk berbagai macam penyakit.

Hal ini dikarenakan adanya kandungan rendah kalori, tetapi padat nutrisi.

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Pare juga memiliki berbagai sumber vitamin seperti vitamin B1, B2, B3, manfaat vitamin C, magnesium, folat, zinc, fosfor, mangan, dan memiliki kandungan serat yang cukup tinggi.

Sementara, jeruk nipis juga memiliki banyak manfaat. Kandungan yang dimiliki oleh jeruk nipis terdapat beberapa senyawa seperti linalool, synephrine, n-methyltyramine, asam sitrat, kalisium, fosfor, besi, vitamin A, B2 dan C.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Menjaga Kecantikan Kulit

Campuran jus pare dengan jeruk nipis manfaatnya sangat dahsyat untuk membantu menjaga kecantikan kulit.

Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kandungan yang bisa mengencangkan kulit dan membersihkan kulit kusam.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jus pare campur jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya ialah mencegah radikal bebas.

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