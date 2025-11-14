7 Manfaat Jus Stroberi, Ampuh Menurunkan Tekanan Darah

jpnn.com, JAKARTA - STROBERI merupakan buah mungil yang memiliki rasa dominan asam dengan sedikit manis.

Banyak orang lebih suka mengonsumsi buah yang satu ini dalam bentuk jus.

Jus stroberi dianggap sebagai makanan penurun berat badan rendah kalori yang juga bisa memberikan semburan vitamin, mineral, dan antioksidan terkonsentrasi bagi tubuh.

Jus stroberi kaya akan vitamin C, kalium, asam folat, mangan, tembaga, seng, vitamin E, kalsium, vitamin B, senyawa polifenol, dan gula alami, yang semuanya bisa memiliki efek terukur pada berbagai sistem dalam tubuh kita.

Jus dari buah populer ini bisa dikonsumsi sendiri atau dicampur dengan jus buah lain untuk minuman asam, sehat, dan berenergi kapan saja sepanjang hari.

Beberapa manfaat kesehatan jus stroberi yang paling mengesankan mungkin termasuk kemampuannya untuk mendukung kesehatan kulit, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sirkulasi, mencegah cacat lahir, meningkatkan kepadatan mineral tulang, mengoptimalkan metabolisme, mempercepat proses penyembuhan, melindungi kesehatan penglihatan, dan mengatur gula darah.

Jus stroberi relatif mudah dibuat di rumah, karena ini bukan pilihan yang paling umum dalam kategori jus buah.

Penting untuk diketahui bahwa jus stroberi sangat manjur dan biasanya digunakan dalam bentuk pekat, yang berarti Anda perlu menambahkan air ke dalam sirup untuk menghasilkan jus ini.