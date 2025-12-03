menu
7 Manfaat Jus Tomat, Baik untuk Jantung

Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salah satu cara untuk mendapatkan manfaat sehat tomat ialah dengan mengonsumsinya dalam bentuk jus.

Untuk mendapatkan semua manfaat yang ditawarkan jus tomat, minuman harus dibuat secara alami dan segar.

Salah satu manfaat jus tomat berasal dari kandungan vitamin, mineral, dan fitonutrien yang kaya tomat.

Jus tomat mengandung banyak nutrisi. Satu gelas berisi: 41 kalori; 0,7 gram; lemak; 8,6 gram karbohidrat; 2 gram protein.

Dengan 1 gram serat, minuman lezat ini memasok 4 persen dari nilai serat harian.

Kandungan natrium hanya 24 miligram per cangkir, mewakili 1 persen DV, menurut USDA National Nutrient Database.

Namun, berhati-hatilah dengan kandungan garam yang ditambahkan dalam beberapa jus olahan, seperti V8, dan pilih produk alami dengan natrium rendah.

Ada beberapa manfaat jus tomat yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan mata.

