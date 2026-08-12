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7 Manfaat Kacang Polong, Baik untuk Kesehatan Usus

7 Manfaat Kacang Polong, Baik untuk Kesehatan Usus
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Kacang polong

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis makanan kaya nutrisi yang bisa Anda konsumsi.

Salah satunya adalah kacang polong. Kacang polong adalah biji kecil berbentuk bulat yang tumbuh di polong pada tanaman Pisum sativum, anggota famili kacang-kacangan.

Biasanya berwarna hijau, tetapi bisa juga muncul dalam warna lain seperti kuning.

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Kacang polong digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia dan dapat dimakan segar, beku, atau dikeringkan.

Kacang polong dikenal karena rasanya yang manis, dan kaya nutrisi seperti protein, serat, vitamin, dan mineral.

Nutrisi ini bisa membantu mengontrol gula darah, mengatur berat badan, dan mendukung kesehatan mata dan jantung.

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Ada banyak manfaat kacang polong bagi kesehatan, jadi jadikan kacang polong sebagai bagian dari makanan Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat kacang polong yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya adalah membantu mengontrol gula darah.

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