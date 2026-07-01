7 Manfaat Kentang Rebus, Bantu Tingkatkan Stamina
jpnn.com, JAKARTA - KENTANG merupakan salah satu makanan yang tinggi kandungan karbohidrat.
Apalagi manfaat kentang lebih unggul dibandingkan dengan nasi, misalnya saja kalori yang jauh lebih rendah atau memiliki kandungan yang tidak dimiliki nasi seperti potassium dan vitamin C.
Sebelum mengonsumsinya, biasanya kentang diolah dengan direbus atau dikukus.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menjaga daya tahan tubuh
Kentang rebus memiliki kandungan vitamin B6 dan C, yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh.
Hal ini tentunya akan akan membuat tubuh tetap fit dan tidak mudah lemas, serta tidak mudah terserang penyakit.
2. Meningkatkan stamina
Kentang rebus bisa melancarkan memberikan asupan nutrisi dan meningkatkan stamina tubuh.
Hal ini menjadi salah satu manfaat kentang untuk diet baik bagi orang yang ingin menurunkan berat badan ataupun diet untuk orang yang harus menghindari konsumsi nasi.
Ada beberapa manfaat kentang rebus yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu meningkatkan stamina.
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