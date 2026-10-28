7 Manfaat Kopi Campur Kayu Manis, Bantu Redakan Demam dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang bisa meningkatkan energi dengan cepat.
Pasalnya, kopi merupakan penyumbang terbesar dari kafein, sebuah stimulan yang membantu orang merasa lebih bersemangat.
Saat ini, berbagai jenis dan racikan minuman kopi menawarkan cita rasa yang berbeda.
Cobalah kali ini dengan menambahkan kayu manis dalam secangkir kopi.
Bukan hanya bisa mengeluarkan rasa yang khas, tetapi kayu manis dalam secangkir kopi bisa memberikan manfaat bagi kesehatan.
Boleh menambahkan kayu manis bubuk atau kayu manis batang, sama saja manfaatnya.
Kafein dari secangkir kopi hitam bisa sangat cepat terserap ke dalam darah hanya dalam waktu 20 menit, dan akan menetap dalam aliran darah selama lebih dari 12 jam.
Kafein yang kini ada di dalam aliran darah menyebabkan lonjakan detak jantung, tekanan darah, dan energi.
Ada beberapa manfaat kopi yang dicampur kayu manis untuk kesehatan dan salah satunya membantu meredakan demam.
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