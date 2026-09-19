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7 Manfaat Kopi Campur Kunyit, Baik untuk Kesehatan Otak

7 Manfaat Kopi Campur Kunyit, Baik untuk Kesehatan Otak
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Kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kandungan kafeinnya yang tinggi.

Kopi adalah minuman populer yang banyak orang sukai untuk memulai hari mereka.

Tanyakan kepada siapa pun yang secara teratur mengonsumsi kafein, dan mereka akan memberi tahu Anda bagaimana kafein membantu mereka tetap waspada dan meningkatkan fokus.

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Jika Anda salah satunya, ada versi kopi lain yang harus Anda coba: kopi kunyit.

Kunyit, bubuk berwarna kuning yang kaya akan antioksidan dan sifat antiinflamasi, ketika dicampur dengan kopi menjadi ramuan yang ampuh.

Minuman ini menawarkan manfaat kesehatan gabungan dari dua makanan super ini yang banyak dikonsumsi di berbagai belahan dunia.

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Baik Anda ingin menambah cita rasa kopi atau mencoba menurunkan berat badan, Anda harus mencoba minuman yang lezat dan sehat ini.

Kopi kunyit adalah minuman yang berfokus pada kesehatan yang memadukan rasa yang kuat dan kualitas yang memberi energi dari kopi dengan manfaat pengobatan dari rempah berwarna kuning keemasan, kunyit.

Ada beberapa manfaat rutin minum kopi yang dicampur dengan kunyit untuk tubuh dan salah satunya tentu saja meningkatkan kesehatan kulit.

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