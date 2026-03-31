7 Manfaat Kopi Hitam, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Jantung

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang mengandung kafein tinggi.

Kafein yang kini ada di dalam aliran darah menyebabkan lonjakan detak jantung, tekanan darah, dan energi.

Oleh sebab itu, para ahli menyarankan orang dewasa minum dua cangkir kopi hitam setiap hari, yaitu sekali di pagi hari setelah sarapan, dan satu cangkir di malam hari.

Lalu, kafein mulai memengaruhi tingkat adenosin dalam otak. Inilah sebabnya mengapa setelah dua puluh menit sejak meminum secangkir kopi, Anda merasa bersemangat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan daya ingat

Manfaat kopi hitam bisa membantu otak untuk tetap aktif. Selain itu, meningkatkan daya memori.

Secara bersamaan, ini juga membantu menjaga saraf tetap aktif, dan karenanya mencegah demensia.

2. Menguatkan antioksidan

Kopi hitam diklaim memiliki efek antioksidan. Secangkir kopi bisa mengandung vitamin B2, B3, B5, zat mangan, magnesium, dan potasium.