7 Manfaat Kubis yang Luar Biasa
Sabtu, 31 Oktober 2026 – 07:56 WIB
jpnn.com, JAKARTA - KUBIS atau kol merupakan sayuran kesukaan banyak orang dan baik untuk kesehatan.
Manfaat kubis sebagai sayuran sehat sudah tidak perlu diragukan.
Sayuran yang penuh dengan serat ini sangat penting untuk kesehatan.
Sebab, kubis memiliki kandungan vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, kalium, ripoflavin, dan asam folat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Antiinflamasi
Kubis memiliki zat antiinflamasi dan merupakan sumber utama glutamin.
Glutamine adalah agen antiinflamasi yang kuat, sehingga mengoonsumsi kubis bisa mengurangi efek dari berbagai jenis penyakit.
Seperti peradangan, iritasi, alergi, nyeri sendi, demam, dan berbagai gangguan kulit.
Ada beberapa manfaat kubis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk otak Anda.
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