jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu bumbu dapur yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Kunyit mengandung kurkumin, sesmetoksikumin, bisdesmetoksikurkumin, resim, pati, karbohidrat, protein, selulosa, lemak, vitamin C, antioksidan, zat pahit, zat besi, fosfor, kalsium, hingga minyak atsiri.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menstabilkan Kadar Gula Darah

Manfaat kunyit yang pertama ialah membantu menstabilkan gula darah.

Bagi penderita diabetes cobalah mengkonsumsi kunyit secara teratur untuk mengendalikan gula darah agar stabil.

Kandungan kurkumin kunyit bisa menurunkan kadar glukosa pada arah.

Selain itu, juga bisa meningkatkan insulin dan mebuat gejala diabetes jadi lebih mudah ditangani.

2. Melawan Infeksi

Manfaat kunyit untuk kesehatan lainnya adalah untuk melawan infeksi pada tubuh.