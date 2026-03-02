7 Manfaat Lada Hitam, Ampuh Menurunkan Kolesterol
jpnn.com, JAKARTA - LADA hitam merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang manfaat.
Lada hitam juga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Hal ini tak terlepas dari tingginya kandungan vitamin dan mineral di dalam lada hitam yang sangat penting bagi tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menangkal Radikal Bebas
Manfaat lada hitam yang pertama ialah membantu menangkal radikal bebas.
Menurut sejumlah penelitian, lada hitam mengandung sejumlah zat kimia alami penting yang memiliki sifat antioksidan tinggi.
Salah satu zat kimia alami yang dimaksud ialah peperin. Zat tersebut bisa membantu fungsi antioksidan alami dalam tubuh agar bekerja lebih optimal.
Alhasil daya tahan tubuh pun semakin baik dan tak mudah kalah oleh paparan bakteri atau virus.
Ada beberapa manfaat lada hitam yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan kolesterol.
