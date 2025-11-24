menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Manfaat Makan Apel Setiap Hari, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

7 Manfaat Makan Apel Setiap Hari, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

7 Manfaat Makan Apel Setiap Hari, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mengupas buah apel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - APEL merupakan salah sau buah kesukaan banyak orang karena khasiatnya yang luar biasa.

Dengan banyaknya kandungan nutrisi pada apel dan kebiasaan mengonsumsi apel di pagi hari, maka ada berbagai manfaat yang bisa di dapatkan.

Nutrisi yang terkandung dalam daging buah dan kulit apel ini menjadi sumber anthocyanin dan tanin.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, apel juga mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti bebas lemak, kolesterol dan sodium, tinggi kandungan antioksidan, serat, vitamin C, vitamin B, vitamin K, tembaga, kalium, magnesium dan juga mangan.

Buah apel juga mengandung flavonoid dan fitonutrien seperti quercetin, epicatechin, phloridzin dan juga senyawa polifenol lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Menstabilkan Tekanan Darah

Bagi yang sering mengalami tekanan darah tidak stabil, Anda bisa mengatasinya dengan makan apel setiap pagi.

2. Mencegah Kanker

Kandungan antioksidan pada apel sangat baik untuk mencegah kanker, terutama kanker serviks, kanker usus besar, kanker otak, dan kanker payudara.

Ada beberapa manfaat rutin makan apel setiap pagi untuk kesehatan dan salah satunya ialah bisa membantu mencegah serangan kanker.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI